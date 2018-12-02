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ТЭК 02.12.2018 13:36

Глава МИД Германии: выход европейского бизнеса из Nord Stream 2 никому не пойдет на пользу

Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что, если европейский бизнес покинет проект Nord Stream 2, то от этого не выиграет никто.

В ФРГ считают, что проект носит в первую очередь экономический характер.

"Это экономический проект. Никому не пойдет на пользу, если немецкие и европейские предприятия из него выйдут", - сказал Х.Маас в интервью газете "Нойе Оснабрююккер Цайтунг", опубликованном в воскресенье.

По словам Х.Мааса, проект может состояться только в том случае, если будет гарантирован дальнейший газовый транзит через Украину. "Мы добились согласия на это русских", - сказал он.

"Понятно, что Украина должна и дальше играть роль транзитной страны для российского газа, это в европейских интересах", - отметил он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]