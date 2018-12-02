Глава МИД Германии: выход европейского бизнеса из Nord Stream 2 никому не пойдет на пользу

Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что, если европейский бизнес покинет проект Nord Stream 2, то от этого не выиграет никто.

В ФРГ считают, что проект носит в первую очередь экономический характер.

"Это экономический проект. Никому не пойдет на пользу, если немецкие и европейские предприятия из него выйдут", - сказал Х.Маас в интервью газете "Нойе Оснабрююккер Цайтунг", опубликованном в воскресенье.

По словам Х.Мааса, проект может состояться только в том случае, если будет гарантирован дальнейший газовый транзит через Украину. "Мы добились согласия на это русских", - сказал он.

"Понятно, что Украина должна и дальше играть роль транзитной страны для российского газа, это в европейских интересах", - отметил он.