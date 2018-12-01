Путин отмечает вклад Буша-старшего в укрепление российско-американского сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования по поводу кончины 41-го президента США Джорджа Буша.

"Ушёл из жизни выдающийся человек, всю жизнь верно служивший своей стране - с оружием в руках в годы войны и на высоких государственных должностях в мирное время. Возглавляя Соединённые Штаты на одном из важнейших этапов мировой истории, он проявлял политическую мудрость и дальновидность, стремился принимать взвешенные решения даже в самых непростых ситуациях", - говорится в телеграмме соболезнования В.Путина, адресованной Дж.Бушу-младшему.

"Осознавая значимость конструктивного диалога между двумя крупнейшими ядерными державами, Джордж Буш-старший многое делал для укрепления российско-американского сотрудничества по вопросам международной безопасности", - отмечается в телеграмме, текст которой размещен на сайте Кремля.

Президент РФ отмечает, что ему не раз посчастливилось встречаться с Дж.Бушем-старшим. "С особой теплотой вспоминаю, как он организовал нашу встречу в своей чудесной усадьбе в Кеннебанкпорте", - пишет В.Путин.

"Светлая память о Джордже Буше-старшем навсегда сохранится в моём сердце и в сердцах моих соотечественников. В столь скорбный час хотел бы передать слова искреннего сочувствия и поддержки всем членам вашей большой семьи. Пусть мужество не покинет вас перед лицом этой тяжёлой, невосполнимой утраты", - говорится в телеграмме соболезнования.