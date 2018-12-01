Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9367 RUR   0.0257 GBR   2.1727 TRY   0.3297

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.45 +1.16 Brent 59.51 +0.75

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 3 Дек 11° 4 Дек 10° 12°

Происшествия 01.12.2018 18:34

Азербайджанские таможенники предотвратили контрабанду крупной партии лекарственных препаратов из Турции - ГТС

Азербайджанские таможенники задержали крупную партию лекарственных препаратов, незаконно ввезенных на территорию республики из Турции, сообщает управление по связям со СМИ и общественностью Государственной таможенной службы (ГТС).

«Согласно поступившей в ГТС информации, из Турции в Азербайджан ожидался незаконный ввоз в грузовике марки «Мерседес Бенц 2528» крупной партии не оформленных документально лекарственных препаратов, которые затем предполагалось перегрузить в другую машину на территории Газахского района», - говорится в сообщении.

Оперативная группа отследила передвижение подозрительного груза от таможенного поста «Красный Мост» до села Чайлы Газахского района, где контрабандный товар ожидала группа лиц на нескольких автомобилях.

«Когда на территории села Чайлы началась перегрузка контрабандного товара с приехавшего из Турции грузовика в другую машину, оперативники вмешались в процесс и препроводили подозрительную группу лиц и их транспортные средства в административное здание Товузского таможенного поста», - сообщает ГТС.

Во время таможенного осмотра в грузовом отделении «Мерседес Бенц 2528» были обнаружены 883 тыс. 988 коробок лекарственных препаратов 419 различных видов, которые не были указаны в документах. Также таможенники обнаружили 537 коробок медицинских принадлежностей пяти видов.

В двух других машинах сотрудники ГТС обнаружили 20,8 тыс. медицинских принадлежностей трех видов.

По факту проводится расследование.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАМОЖНЯ, ЛЕКАРСТВА, КОНТРАБАНДА

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]