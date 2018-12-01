Азербайджанские таможенники предотвратили контрабанду крупной партии лекарственных препаратов из Турции - ГТС

Азербайджанские таможенники задержали крупную партию лекарственных препаратов, незаконно ввезенных на территорию республики из Турции, сообщает управление по связям со СМИ и общественностью Государственной таможенной службы (ГТС).

«Согласно поступившей в ГТС информации, из Турции в Азербайджан ожидался незаконный ввоз в грузовике марки «Мерседес Бенц 2528» крупной партии не оформленных документально лекарственных препаратов, которые затем предполагалось перегрузить в другую машину на территории Газахского района», - говорится в сообщении.

Оперативная группа отследила передвижение подозрительного груза от таможенного поста «Красный Мост» до села Чайлы Газахского района, где контрабандный товар ожидала группа лиц на нескольких автомобилях.

«Когда на территории села Чайлы началась перегрузка контрабандного товара с приехавшего из Турции грузовика в другую машину, оперативники вмешались в процесс и препроводили подозрительную группу лиц и их транспортные средства в административное здание Товузского таможенного поста», - сообщает ГТС.

Во время таможенного осмотра в грузовом отделении «Мерседес Бенц 2528» были обнаружены 883 тыс. 988 коробок лекарственных препаратов 419 различных видов, которые не были указаны в документах. Также таможенники обнаружили 537 коробок медицинских принадлежностей пяти видов.

В двух других машинах сотрудники ГТС обнаружили 20,8 тыс. медицинских принадлежностей трех видов.

По факту проводится расследование.

Р.Бабаев