Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9367 RUR   0.0257 GBR   2.1727 TRY   0.3297

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.45 +1.16 Brent 59.51 +0.75

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 4 Дек 11° 5 Дек 10° 12°

Дальнее зарубежье 01.12.2018 20:01

Трамп отказался от пресс-конференции в Аргентине в знак уважения к Бушу-старшему

Президент США Дональд Трамп заявил, что решил отменить пресс-конференцию по итогам саммита G20 в Аргентине в знак уважения к скончавшемуся ранее в субботу экс-президенту Джорджу Бушу-старшему.

"Я очень ждал пресс-конференцию, которая должна была пройти перед отлетом из Аргентины, потому что мы добились больших успехов при контактах с другими странами и их лидерами на G-20", - написал он в Twitter.

"Однако из уважения к семье Буш и к бывшему президенту Джорджу Бушу-старшему мы проведем эту пресс-конференцию после похорон", - продолжил Д.Трамп.

Планируется, что прощание с Дж.Бушем-старшим пройдет 5 декабря. Д.Трамп приглашен на похороны. Таким образом, президент позже в декабре, уже в США, расскажет СМИ об итогам саммита G-20.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ПРЕСС/КОНФЕРЕНЦИЯ, ОТМЕНА


Похожие новости


Трамп в своих ответах Мюллеру сообщал об обсуждении вопроса о строительстве небоскреба в Москве - газета Трамп вновь раскритиковал расследование "российского дела" Трамп планирует вернуться в Нью-Йорк после завершения работы на посту президента Трамп не исключает возможность помилования экс-главы его предвыборного штаба Манафорта - газета Трамп не видит соперников на выборах в 2020 году Трамп оправдал применение слезоточивого газа агрессией мигрантов на границе с Мексикой

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]