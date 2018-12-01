Трамп отказался от пресс-конференции в Аргентине в знак уважения к Бушу-старшему

Президент США Дональд Трамп заявил, что решил отменить пресс-конференцию по итогам саммита G20 в Аргентине в знак уважения к скончавшемуся ранее в субботу экс-президенту Джорджу Бушу-старшему.

"Я очень ждал пресс-конференцию, которая должна была пройти перед отлетом из Аргентины, потому что мы добились больших успехов при контактах с другими странами и их лидерами на G-20", - написал он в Twitter.

"Однако из уважения к семье Буш и к бывшему президенту Джорджу Бушу-старшему мы проведем эту пресс-конференцию после похорон", - продолжил Д.Трамп.

Планируется, что прощание с Дж.Бушем-старшим пройдет 5 декабря. Д.Трамп приглашен на похороны. Таким образом, президент позже в декабре, уже в США, расскажет СМИ об итогам саммита G-20.