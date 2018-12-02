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Дальнее зарубежье 02.12.2018 11:49

Парламентские выборы в Эстонии пройдут 3 марта

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подписала в воскресенье указ о проведении очередных выборов в состав парламента 14-го созыва 3 марта 2019 года, сообщила канцелярия главы государства.

После того, как республиканская избирательная комиссия распределит мандаты между избирательными округами, начнется выдвижение кандидатов, которое завершится 17 января в 18:00.

Активная предвыборная кампания начнется 23 января.

21-24 февраля пройдет досрочное голосование в отобранных избирательной комиссией местах, а 25-27 февраля - на всех избирательных участках. Электронное голосование пройдет 21-27 февраля.

Избирательные участки будут открыты для предварительного голосования с 12 до 20 часов, а в день выборов - 3 марта - с 9 до 20 часов.

В состав парламента входит 101 депутат.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]