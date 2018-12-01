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Дальнее зарубежье 01.12.2018 23:12

Лидеры стран G20 указали на необходимость реформировать ВТО

Лидеры стран-членов G20 в заявлении по итогам саммита в Аргентине указали на необходимость устранить слабые места в функционировании ВТО.

"Международная торговля и международные инвестиции - важные двигатели экономического роста. Мы признаем, что многосторонняя система торговли многое сделала для такого роста. В настоящее время действующая система справляется не со всеми задачами, и ее можно улучшить", - говорится в документе.

"Поэтому мы поддерживаем проведение необходимых реформ ВТО, так как это сделает ее работу более эффективной. Мы проанализируем достигнутый прогресс на следующем саммите", - отмечается в нем.

Тема реформирования ВТО и принципов международной торговли считалась одной из наиболее острых на саммите, так как позиции участников G20 по этим вопросам зачастую разнятся.

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Тэги: АРГЕНТИНА, G20, ВТО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]