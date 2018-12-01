Лидеры стран G20 указали на необходимость реформировать ВТО

Лидеры стран-членов G20 в заявлении по итогам саммита в Аргентине указали на необходимость устранить слабые места в функционировании ВТО.
"Международная торговля и международные инвестиции - важные двигатели экономического роста. Мы признаем, что многосторонняя система торговли многое сделала для такого роста. В настоящее время действующая система справляется не со всеми задачами, и ее можно улучшить", - говорится в документе.
"Поэтому мы поддерживаем проведение необходимых реформ ВТО, так как это сделает ее работу более эффективной. Мы проанализируем достигнутый прогресс на следующем саммите", - отмечается в нем.
Тема реформирования ВТО и принципов международной торговли считалась одной из наиболее острых на саммите, так как позиции участников G20 по этим вопросам зачастую разнятся.
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