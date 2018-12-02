Около 14 тыс. человек, уклонившихся от военной службы, амнистировано в Сирии

Власти Сирии продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований, сообщил начальник российского Центра по примирению генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"По состоянию на 30 ноября 2018 г. амнистировано 13 тыс. 960 человек", - сказал С.Соломатин на брифинге в воскресенье.

Амнистия проводится в рамках реализации указа президента Сирии Башара Асада от 9 ноября 2018 г.

С.Соломатин также сообщил, что нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии в течение суток не зафиксировано.