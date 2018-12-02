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Дальнее зарубежье 02.12.2018 09:56

Около 14 тыс. человек, уклонившихся от военной службы, амнистировано в Сирии

Власти Сирии продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований, сообщил начальник российского Центра по примирению генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"По состоянию на 30 ноября 2018 г. амнистировано 13 тыс. 960 человек", - сказал С.Соломатин на брифинге в воскресенье.

Амнистия проводится в рамках реализации указа президента Сирии Башара Асада от 9 ноября 2018 г.

С.Соломатин также сообщил, что нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии в течение суток не зафиксировано.

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Тэги: СИРИЯ, АМНИСТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]