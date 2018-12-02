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Дальнее зарубежье 02.12.2018 13:09

Страны G20 намерены активизировать борьбу с финансированием терроризма

Лидеры стран "группы двадцати" осуждают любое проявление терроризма и намерены усилить борьбу с его финансированием, говорится в опубликованном в субботу заявлении по итогам саммита G20 в Буэнос-Айресе.

"Мы подтверждаем наше решительное осуждение терроризма во всех его формах и проявлениях", - отмечается в документе.

"Мы активизируем наши усилия по борьбе с финансированием терроризма", - подчеркивается в декларации.

При этом руководители стран G20 "призвали цифровую индустрию к совместной работе для борьбы с использованием интернета и соцсетей для (достижения - ИФ) террористических целей".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРГЕНТИНА, G20, ТЕРРОРИЗМ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]