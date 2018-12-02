Страны G20 намерены активизировать борьбу с финансированием терроризма

Лидеры стран "группы двадцати" осуждают любое проявление терроризма и намерены усилить борьбу с его финансированием, говорится в опубликованном в субботу заявлении по итогам саммита G20 в Буэнос-Айресе.

"Мы подтверждаем наше решительное осуждение терроризма во всех его формах и проявлениях", - отмечается в документе.

"Мы активизируем наши усилия по борьбе с финансированием терроризма", - подчеркивается в декларации.

При этом руководители стран G20 "призвали цифровую индустрию к совместной работе для борьбы с использованием интернета и соцсетей для (достижения - ИФ) террористических целей".