Страны G20 будут работать над эффективностью потребления энергоресурсов - заявление

Руководители стран G20 осознают важность поставок энергоресурсов и будут работать над повышением надежности этих поставок, а также - над повышением эффективности потребления энергии, говорится в коммюнике, принятом по итогам саммита "двадцатки" в Аргентине.

"Мы признаем крайне большую роль энергоносителей в формировании более успешного будущего (планеты - ИФ), и мы призываем к переходу к другой модели энергетики, которая бы сочетала обеспечение экономического роста с уменьшением выбросов парниковых газов. Необходимы более чистые, гибкие и транспарентные системы, а также - сотрудничество в вопросе эффективного использования энергоресурсов", - подчеркивается в документе.

В нем говорится, что участники G20 признают наличие разных подходов к достижению подобной новой модели энергетики.

"Мы будем продвигать энергетическую безопасность, обеспечивать ее доступность, эффективность использования", - отмечается в заявлении.