Премьер Японии Синдзо Абэ заявил о намерении обсудить на встрече с президентом России Владимиром Путиным вопрос мирного договора с учетом результатов их предыдущей встречи в Сингапуре.
"Сегодня я рассчитываю на тщательную дискуссию, в основном по вопросам мирного договора с учетом результатов нашей встречи в Сингапуре", - сказал он в начале встречи с президентом России.
С.Абэ также заявил о желании расширять сотрудничество с Россией во всех областях, в том числе продолжать развивать сотрудничество в осуществлении совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах, а также в вопросе гуманитарного содействия бывшим японским жителям этих территорий.
"Кроме того, я хотел бы энергичнее продвигать японо-российское сотрудничество в сфере безопасности", - добавил он.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что в ходе недавней встречи в Сингапуре "лидеры договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору с опорой на совместную декларацию 1956 года".
"Для этого будет создан специальный механизм переговоров. Этот механизм, как нам представляется, В.Путин и С.Абэ обсудят в Буэнос-Айресе, после чего об этом будет объявлено", - рассказал Ю.Ушаков.
Японские СМИ сообщали со ссылкой на правительственные источники о том, что премьер Японии и президент РФ, возможно, согласуют в Буэнос-Айресе новый формат переговоров для заключения мирного договора.
Ю.Ушаков напомнил, что в сентябре во Владивостоке на пленарном заседании Восточного экономического форума В.Путин выступил с инициативой заключения мирного договора с Японией без предварительных условий.
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