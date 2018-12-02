Помпео обвинил Иран в запрещенном СБ ООН испытании баллистической ракеты

Госсекретарь США Майк Помпео в субботу заявил, что Иран нарушил резолюцию СБ ООН, проведя испытание баллистической ракеты средней дальности, способной нести несколько боеголовок.

"Иранский режим только что провел испытание баллистической ракеты средней дальности, которая способна нести несколько боеголовок", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

"Это испытание нарушает резолюцию СБ ООН 2231", - отметил госсекретарь США.

М.Помпео осудил это ракетное испытание и призвал Тегеран прекратить подобную деятельность.

"Испытание ракет Ираном и распространение ракетного вооружения набирает мощь", - добавил госсекретарь.

Иранская сторона неоднократно заявляла о намерении продолжать работу над своей ракетной программой. США полагают, что Тегеран может разрабатывать ракеты, способные нести ядерные боеголовки. Иранская сторона заверяет, что это не так.