Макрон обещает наказать участников беспорядков в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в субботу, что накажет людей, организовавших в субботу беспорядки в центре Парижа.
"Их личность будет установлена, и они ответят за свои поступки в суде", - сказал он на пресс-конференции в Буэнос-Айресе.
Э.Макрон пояснил, что погромы, в отличие от мирных акций протеста, совершенно недопустимы. Он предупредил, что займется данной проблемой уже в воскресение - когда вернется на родину из Аргентины.
В субботу в Париже прошли акции протеста движение "Желтые жилеты", члены которого протестуют против повышения цен на бензин. В ряде случае произошли столкновения демонстрантов с полицией. Хулиганы жгли машины, строили баррикады, прорывались в частные дома в наиболее престижных округах французской столице. Демонстранты даже сделали краской оскорбительные надписи в адрес Э.Макрона на одном из символов города - Триумфальной арке.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»