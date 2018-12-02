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Регион 02.12.2018 14:31

Эрдоган надеется на полную отмену визового режима между РФ и Турцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным тему безвизового режима между станами.

"Я надеюсь и молюсь, чтобы визовый режим был раз и на всегда ликвидирован", - сказал турецкий лидер в субботу на пресс-конференции в Буэнос-Айресе.

Высказывания Р.Т.Эрдогана переводились на английский.

Кроме того, турецкий президент заявил, что убедил своего российского визави "в том, чтобы в какой-то степени отменить визы (для граждан Турции - ИФ).

Он отметил, что его страна пользуется большой популярностью у российских туристов: согласно оценкам Анкары, за 2018 год Турцию посетят до 6 млн россиян.

Говоря о торговых отношениях, он подчеркнул, что РФ и Турция поставили задачу довести объем торговли до отметки в $100 млрд. "Торговый обмен будет расти", - сказал президент.

Он упомянул и о сотрудничестве РФ и Турции в оборонной сфере, назвав его проявлением "мощной солидарности".

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ВИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]