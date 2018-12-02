У генконсульства США в Мексике прогремел взрыв

Взрыв, предположительно, ручной гранаты, произошел у здания генерального консульства США в мексиканском городе Гвадалахаре в субботу, сообщили местные СМИ.

Погибших и пострадавших нет, сообщили представители генконсульства журналистам, работа дипмиссии временно прекращена.

Наблюдатели отмечают, что взрыв произошел накануне инаугурации нового президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.