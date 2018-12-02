Добыча нефти в РФ в ноябре-18 на 2% ниже исходной точки ОПЕК+ и на 3,9% выше ноября-17 - ЦДУ ТЭК

Добыча нефти с газовым конденсатом в России в ноябре 2018 года составила 46,53 млн тонн, что на 3,9% выше уровня аналогичного месяца предыдущего года, сообщается в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК".
По сравнению с октябрем 2016 года, который был взят в качестве отправной точки для сокращения нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+, ее добыча в России снизилась на 2%.
В целом за период с января по ноябрь текущего года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 507,37 млн тонн, что на 1,4% выше показателя за аналогичный период 2017 года.
Экспорт российского нефтяного сырья в страны дальнего зарубежья за январь-ноябрь 2018 года снизился на 0,8% по сравнению с январем-ноябрем 2017 года, составив 218,03 млн тонн.
Объем добычи газа в России в ноябре составил 62,67 млрд куб. м, увеличившись на 2,7% относительно того же месяца прошлого года. В целом за период с января по ноябрь текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года добыча газа выросла на 5% и составила 658,11 млрд куб. м.
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