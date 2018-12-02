Добыча нефти в РФ за 11 мес. повысилась на 1,4%, до 507,37 млн т - ЦДУ ТЭК

Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-ноябре 2018 года повысился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 507,37 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК". Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,13 млн баррелей.

В ноябре 2018 года в России добыто 46,53 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 3,9% выше показателя ноября 2017 года.

По сравнению с октябрем 2016 года, который был взят в качестве отправной точки для сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, добыча в России снизилась на 2%. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,37 млн баррелей.

НК "Роснефть" (MOEX:ROSN) с начала года добыла 177,34 млн тонн (в ноябре - 16,41 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" (MOEX:LKOH) - 75,01 млн тонн (6,78 млн тонн), "Сургутнефтегаз" (MOEX:SNGS) - 55,62 млн тонн (5,03 млн тонн), "Газпром нефть" (MOEX:SIBN) - 36,21 млн тонн (3,13 млн тонн), "Татнефть" (MOEX:TATN) - 26,86 млн тонн (2,51 млн тонн), "Башнефть" (MOEX:BANE) - 17,35 млн тонн (1,55 млн тонн), "Славнефть" - 12,6 млн тонн (1,16 млн тонн), "НОВАТЭК" (MOEX:NVTK) - 6,91 млн тонн (681,3 тыс тонн), "РуссНефть" (MOEX:RNFT) - 6,5 млн тонн (586,53 тыс тонн).

Добычу "Башнефти" ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно, хотя "Роснефть" приобрела контрольный пакет акций этой компании в середине октября 2016 года.

Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, за 11 месяцев текущего года добыли 74,27 млн тонн нефти и газового конденсата (в ноябре - 6,89 млн тонн). Отдельные данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК не приводит.

Операторы СРП за указанный период добыли 16,91 млн тонн нефтяного сырья (в ноябре - 1,64 млн тонн).