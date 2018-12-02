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Дальнее зарубежье 02.12.2018 13:59

Трамп рассчитывает на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в январе-феврале 2019 года

Вторая американо-северокорейская встреча на высшем уровне может состояться в январе-феврале будущего года, заявил президент США Дональд Трамп.

Он сообщил журналистам на борту самолета, возвращаясь с саммита G20 в Аргентине, что его вторая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном "возможно пройдет в январе-феврале".

Д.Трамп отметил, что в качестве места встречи рассматриваются три варианта, не назвав, какие именно.

В то же время он сказал, что хотел бы пригласить Ким Чен Ына в США.

Президент отметил, что он "очень хорошо ладит" с северокорейским руководителем.

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Тэги: США, КНДР, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]