Трамп рассчитывает на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в январе-феврале 2019 года

Вторая американо-северокорейская встреча на высшем уровне может состояться в январе-феврале будущего года, заявил президент США Дональд Трамп.

Он сообщил журналистам на борту самолета, возвращаясь с саммита G20 в Аргентине, что его вторая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном "возможно пройдет в январе-феврале".

Д.Трамп отметил, что в качестве места встречи рассматриваются три варианта, не назвав, какие именно.

В то же время он сказал, что хотел бы пригласить Ким Чен Ына в США.

Президент отметил, что он "очень хорошо ладит" с северокорейским руководителем.