Путин обсудил с аргентинским коллегой вопрос о строительстве в Аргентине АЭС по российским технологиям

Президенты РФ и Аргентины Владимир Путин и Маурисио Макри обсудили сооружение в Аргентине атомной электростанции по российским технологиям.

"Подробно говорили с господином президентом о важности углубления промышленной кооперации, реализации крупных двусторонних проектов. В этом контексте обсудили вопрос сооружения на территории Аргентины и атомной электростанции по российским технологиям", - заявил В.Путин журналистам по итогам переговоров с президентом Аргентины Маурисио Макри.

Глава российского государства выразил уверенность, что подписанный на полях "большой двадцатки" Росатомом и аргентинскими коллегами стратегический документ по сотрудничеству в области мирного атома "создаст необходимые условия для осуществления имеющихся масштабных совместных планов на этом важнейшем направлении".