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СНГ 02.12.2018 11:18

Путин обсудил с аргентинским коллегой вопрос о строительстве в Аргентине АЭС по российским технологиям

Президенты РФ и Аргентины Владимир Путин и Маурисио Макри обсудили сооружение в Аргентине атомной электростанции по российским технологиям.

"Подробно говорили с господином президентом о важности углубления промышленной кооперации, реализации крупных двусторонних проектов. В этом контексте обсудили вопрос сооружения на территории Аргентины и атомной электростанции по российским технологиям", - заявил В.Путин журналистам по итогам переговоров с президентом Аргентины Маурисио Макри.

Глава российского государства выразил уверенность, что подписанный на полях "большой двадцатки" Росатомом и аргентинскими коллегами стратегический документ по сотрудничеству в области мирного атома "создаст необходимые условия для осуществления имеющихся масштабных совместных планов на этом важнейшем направлении".

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Тэги: РОССИЯ, АРГЕНТИНА, ПРЕЗИДЕНТЫ, АЭС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]