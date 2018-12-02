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Бизнес и законодательство 02.12.2018 16:30

Путин: товарооборот России с Аргентиной по итогам 2018 года достигнет $1 млрд

Президент РФ Владимир Путин прогнозирует, что товарооборот с Аргентиной к концу года достигнет миллиарда долларов.

"По итогам этого года мы выйдем на миллиард долларов", - заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-аргентинских переговоров.

Он рассказал, что в 2017 году товарооборот достиг 890 млн долларов. Президент отметил, что за первые девять месяцев текущего года он увеличился на 26%.

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Тэги: РОССИЯ, АРГЕНТИНА, ТОВАРОООБОРОТ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]