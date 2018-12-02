Путин: товарооборот России с Аргентиной по итогам 2018 года достигнет $1 млрд

Президент РФ Владимир Путин прогнозирует, что товарооборот с Аргентиной к концу года достигнет миллиарда долларов.
"По итогам этого года мы выйдем на миллиард долларов", - заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-аргентинских переговоров.
Он рассказал, что в 2017 году товарооборот достиг 890 млн долларов. Президент отметил, что за первые девять месяцев текущего года он увеличился на 26%.
Глава МИД Азербайджана принял участие в церемонии инаугурации президента Мексики
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 28 раз – Минобороны Азербайджана
Президент Алиев выразил соболезнование Трампу и Бушу-младшему в связи с кончиной Джорджа Буша-старшего
Отели РФ смогут принимать подростков только с нотариально заверенного согласия родителей - РСТ
Определились соперники сборной Азербайджана к отбору Евро-2020
Паспорт ОАЭ признали сильнейшим в мире, по нему можно въехать без визы в 167 стран
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Путин и Эрдоган согласовали дальнейшие шаги по реализации договоренностей по Идлибу - Лавров
Утвержден состав экипажа, который 3 декабря отправится на МКС
США отвели на переговоры с Китаем по тарифам три месяца - Белый дом
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Интересная акция от Bakcell для студентов университетов
Интересный конкурс от Bakcell для пользователей социальных сетей
Представитель АБР поделился своим опытом с участниками "UNEC Business English Conversation Club"
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»