Путин: товарооборот России с Аргентиной по итогам 2018 года достигнет $1 млрд

Президент РФ Владимир Путин прогнозирует, что товарооборот с Аргентиной к концу года достигнет миллиарда долларов.

"По итогам этого года мы выйдем на миллиард долларов", - заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-аргентинских переговоров.

Он рассказал, что в 2017 году товарооборот достиг 890 млн долларов. Президент отметил, что за первые девять месяцев текущего года он увеличился на 26%.