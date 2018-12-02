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Туризм 02.12.2018 16:58

Отели РФ смогут принимать подростков только с нотариально заверенного согласия родителей - РСТ

Российские гостиницы с 1 января смогут размещать подростков от 14 до 17 лет только с заверенного у нотариуса согласия родителей, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"В декабре, как ожидается, будут утверждены изменения в правила предоставления гостиничных услуг в России. Вступить в силу они должны с 1 января 2019 года. Соответствующий проект постановления подготовлен правительством еще в марте. Если правила будут утверждены, заселение в отель детей 14-17 лет станет возможно только при предоставлении нотариально заверенного согласия родителей", - рассказала она.

По словам И.Тюриной, согласно правилам предоставления гостиничных услуг, размещение детей до 14 лет возможно только в непосредственном присутствии самих родителей, законных представителей или сопровождающего лица с предоставлением паспорта взрослых. И если раньше те же самые правила касались и подростков с 14 до 17 лет, то теперь для них разработали новый пункт с нотариальным согласием. При этом сопровождающие лица в проекте новых правил не упоминаются.

Пресс-секретарь РСТ отметила, что туроператоры восприняли эту затею без восторга. "Значительная часть новогодних детских каникул уже забронирована, а требования только с 1 января могут появиться. Получается, что подростков могут и не разместить в отелях, если родители в ближайшее время не побегут оформлять согласие к нотариусу, поскольку конторы потом уйдут на новогодние праздники", - сказала И.Тюрина.

По данным РСТ, несмотря на то, что постановление еще не вступило в силу, некоторые гостиницы его уже применяют. "Туроператоры жалуются, что в основном сетевые отели нередко запрашивают нотариально заверенные согласия родителей для того, чтобы разместить подростков. По словам юристов, эти действия со стороны гостиниц незаконны", - добавила она.

Как отмечает пресс-секретарь РСТ, вполне логично потребовать письменное согласие родителей, если подросток самостоятельно заселяется в отель и платит за него. Но при размещении туристов в рамках группового тура договор с гостиницей заключает турфирма, а не подростки, и проживание они сами не оплачивают. "В этом случае некорректно говорить о том, что несовершеннолетние для размещения в отеле совершают сделку, которая требует письменного согласия их законных представителей", - сказала И.Тюрина.

По мнению туроператоров, это попытка властей обезопасить излишне самостоятельных детей, которые, получив в 14 лет паспорт, могут купить билет на поезд или самолет и куда-нибудь уехать. "Хотели обезопасить самостоятельных туристов, но под раздачу попали и групповые. Нововведение с нотариально заверенным согласием родителей на размещение своих детей может стать очередным ударом по детскому туризму, поскольку это дополнительные хлопоты и траты", - заключила эксперт.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРИЗМ, ГОСТИНИЦЫ, РСТ


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