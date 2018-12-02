Порошенко ждет расширения военного присутствия союзников и Германии в Черном море

Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым увеличение военно-морского присутствия Германии и союзников в Черном море, сообщила пресс-служба президента.
"Нам нужно увеличенное военно-морское присутствие Германии и союзников в Черном море как сдерживающий фактор для России", - заявил П.Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group.
Он подчеркнул: "Агрессивные действия России неприемлемы. Международное сообщество и объединенная Европа должны усилить давление на Россию".
"Нам нужна сильная, унифицированная, недвусмысленная реакция относительно агрессивного поведения России. Мы должны остановить "Северный поток-2". Мы должны уже сейчас думать о новых санкциях", - заявил П.Порошенко.
"Я считаю, что встреча Европейского совета в Брюсселе в декабре станет своевременной возможностью рассмотреть ситуацию, основанную на принципе солидарности и единства с Украиной", - подчеркнул президент.
Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в ответ на предложение президента Украины Петра Порошенко направить корабли альянса в Черное море заявила, что присутствие НАТО в регионе уже и без этого значимое.
"В Черном море уже очень значительное присутствие НАТО, и мы продолжим изучать вопрос нашего присутствия в регионе", - приводит ее слова агентство "Ассошиэйтед пресс".
Она отметила, что корабли НАТО с начала 2018 года провели в Черном море в общей сложности 120 суток, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.
Она напомнила, что ряд союзников НАТО, в том числе Болгария, Румыния и Турция проводят разведывательные полеты в регионе и имеют собственные силы, развернутые в районе Черного моря.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в основе призывов П.Порошенко к НАТО отправить в Азово-Черномрский регион корабли лежат его предвыборные интересы, а постановка подобного вопроса нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности.
Глава МИД Азербайджана принял участие в церемонии инаугурации президента Мексики
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 28 раз – Минобороны Азербайджана
Президент Алиев выразил соболезнование Трампу и Бушу-младшему в связи с кончиной Джорджа Буша-старшего
Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за 11 мес. снизился на 0,8%
США не будут повышать тарифы на китайские товары - Белый дом
Глава МИД Германии: выход европейского бизнеса из Nord Stream 2 никому не пойдет на пользу
Определились соперники сборной Азербайджана к отбору Евро-2020
Паспорт ОАЭ признали сильнейшим в мире, по нему можно въехать без визы в 167 стран
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Интересная акция от Bakcell для студентов университетов
Интересный конкурс от Bakcell для пользователей социальных сетей
Представитель АБР поделился своим опытом с участниками "UNEC Business English Conversation Club"
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»