Власти Франции не исключают возможность введения режима чрезвычайного положения в связи с массовыми беспорядками

В связи с массовыми беспорядками власти Франции могут рассмотреть возможность объявления режима чрезвычайного положения в стране, заявил представитель правительства Бенджамин Гриво.
"Мы должны думать о мерах, необходимых для того, чтобы подобные инциденты не повторялись", - сказал он в эфире радио Europe 1.
В ответ на вопрос о возможности введения чрезвычайного положения, Б.Гриво сказал, что президент, премьер и министр внутренних дел в воскресенье обсудят все возможные меры для наведения порядка в стране.
Размах насильственного протеста "желтых жилетов" в Париже принял в субботу беспрецедентный масштаб, по сообщениям французских СМИ, количество пострадавших превысило сотню.
По последним данным префектуры Парижа, 110 человек ранены, в том числе 17 полицейских. 270 человек арестованы.
По сообщению французских телеканалов, беспорядки устроены внедрившимися в движение "желтых жилетов" крайне правыми и крайне левыми группировками. К протестантам прибились и обыкновенные хулиганы и мародеры, которых "желтые жилеты" оказались не в состоянии контролировать.
В субботу протестные акции "желтых жилетов" и беспорядки охватили практически всю страну. В них приняли участие десятки тысяч человек. Французские телеканалы показали репортажи из разных городов Франции как крупных и средних, так и небольших. Всюду были столкновения с полицией и погромы.
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