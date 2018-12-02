Глава МИД Азербайджана принял участие в церемонии инаугурации президента Мексики

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял участие в церемонии инаугурации президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«В рамках мероприятия Э.Мамедъяров провел встречу с новым министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрардом Касабоном», - говорится в сообщении.

Стороны обсудили потенциал и перспективы развития двусторонних отношений.

Р.Бабаев