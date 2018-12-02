Глава МИД Азербайджана принял участие в церемонии инаугурации президента Мексики

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял участие в церемонии инаугурации президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
«В рамках мероприятия Э.Мамедъяров провел встречу с новым министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрардом Касабоном», - говорится в сообщении.
Стороны обсудили потенциал и перспективы развития двусторонних отношений.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»