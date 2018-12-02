США отвели на переговоры с Китаем по тарифам три месяца - Белый дом

В соответствии с договоренностью Дональда Трампа и Си Цзиньпина "на полях" аргентинского саммита G20 переговоры по американским тарифам на ввозимые китайские товары стороны продолжат в течение 90 дней, сообщил Белый дом.

Как сообщалось по итогам встречи, американская сторона не будет повышать тарифы на китайские товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25% с 1 января 2019 года, о чем предупреждал президент Дональд Трамп. По договоренности, стороны должны прийти к соответствующему соглашению в течение 90 дней.

Если соглашение не будет достигнуто в течение трех месяцев, планы США в отношении 25-процентной ввозной пошлины будут реализованы, говорится в сообщении Белого дома.