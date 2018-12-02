США отвели на переговоры с Китаем по тарифам три месяца - Белый дом

В соответствии с договоренностью Дональда Трампа и Си Цзиньпина "на полях" аргентинского саммита G20 переговоры по американским тарифам на ввозимые китайские товары стороны продолжат в течение 90 дней, сообщил Белый дом.
Как сообщалось по итогам встречи, американская сторона не будет повышать тарифы на китайские товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25% с 1 января 2019 года, о чем предупреждал президент Дональд Трамп. По договоренности, стороны должны прийти к соответствующему соглашению в течение 90 дней.
Если соглашение не будет достигнуто в течение трех месяцев, планы США в отношении 25-процентной ввозной пошлины будут реализованы, говорится в сообщении Белого дома.
Глава МИД Азербайджана принял участие в церемонии инаугурации президента Мексики
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 28 раз – Минобороны Азербайджана
Президент Алиев выразил соболезнование Трампу и Бушу-младшему в связи с кончиной Джорджа Буша-старшего
Путин: товарооборот России с Аргентиной по итогам 2018 года достигнет $1 млрд
Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за 11 мес. снизился на 0,8%
США не будут повышать тарифы на китайские товары - Белый дом
Вратарь ЦСКА Акинфеев провел 300-й матч в карьере "на ноль"
Отели РФ смогут принимать подростков только с нотариально заверенного согласия родителей - РСТ
Определились соперники сборной Азербайджана к отбору Евро-2020
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Интересная акция от Bakcell для студентов университетов
Интересный конкурс от Bakcell для пользователей социальных сетей
Представитель АБР поделился своим опытом с участниками "UNEC Business English Conversation Club"
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»