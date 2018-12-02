В Тбилиси задержаны семеро граждан Украины - МВД

МВД Грузии сообщает о задержании в Тбилиси семерых граждан Украины в гостинице "Альянс".

По информации пресс-службы МВД, задержание произошло на основании ст.236 УК Грузии, предусматривающей ответственность за незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

Среди задержанных бывший грузинский военнослужащий, воевавший в украинском батальоне "Донбасс" Лука Чхетия.

По заявлению членов семьи Чхетия, он намеревался принять участие в воскресенье в Тбилиси в акции протеста бывшей партии власти "Единое национальное движение", лидером которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.