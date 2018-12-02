Паспорт ОАЭ признали сильнейшим в мире, по нему можно въехать без визы в 167 стран

Подданные Объединенных Арабских Эмиратов могут посещать без виз больше всего стран в мире, следует из ежегодного рейтинга Passport Index.
Так, обладатели паспорта ОАЭ могут въехать без визы в 167 стран.
Следом в рейтинге паспорта Сингапура и Германии: их обладателям не требуется виза в 166 стран. На высших позициях также паспорта Дании, Швеции, Финляндии, Люксембурга, Франции, Италии, Нидерландов, Испании, Норвегии, Южной Кореи и США (165 стран без визы).
Российский паспорт в рейтинге занял 38-е место. Россияне могут посетить без виз 116 стран мира (в 37 из них виза нужна, но оформляется по прибытии). При этом 82 страны посетить без визы нельзя.
Граждане Украины могут въехать без визы в 131 страну, Грузии - в 115 стран, Казахстана - в 80, Белоруссии - в 79.
Худшими в рейтинге стали паспорта Пакистана, Ирака и Афганистана. Их обладатели могут посетить без виз 35, 32 и 29 стран соответственно.
Глава МИД Азербайджана принял участие в церемонии инаугурации президента Мексики
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 28 раз – Минобороны Азербайджана
Президент Алиев выразил соболезнование Трампу и Бушу-младшему в связи с кончиной Джорджа Буша-старшего
Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за 11 мес. снизился на 0,8%
США не будут повышать тарифы на китайские товары - Белый дом
Глава МИД Германии: выход европейского бизнеса из Nord Stream 2 никому не пойдет на пользу
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Болтон разъяснил Ушакову причины отмены встречи президентов РФ и США в Буэнос-Айресе
Китай приветствует планы провести вторую встречу лидеров США и КНДР - МИД
Парламент Туркменистана ратифицировал Конвенцию о статусе Каспия
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Интересная акция от Bakcell для студентов университетов
Интересный конкурс от Bakcell для пользователей социальных сетей
Представитель АБР поделился своим опытом с участниками "UNEC Business English Conversation Club"
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»