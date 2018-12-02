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Это интересно 02.12.2018 15:23

Паспорт ОАЭ признали сильнейшим в мире, по нему можно въехать без визы в 167 стран

Подданные Объединенных Арабских Эмиратов могут посещать без виз больше всего стран в мире, следует из ежегодного рейтинга Passport Index.

Так, обладатели паспорта ОАЭ могут въехать без визы в 167 стран.

Следом в рейтинге паспорта Сингапура и Германии: их обладателям не требуется виза в 166 стран. На высших позициях также паспорта Дании, Швеции, Финляндии, Люксембурга, Франции, Италии, Нидерландов, Испании, Норвегии, Южной Кореи и США (165 стран без визы).

Российский паспорт в рейтинге занял 38-е место. Россияне могут посетить без виз 116 стран мира (в 37 из них виза нужна, но оформляется по прибытии). При этом 82 страны посетить без визы нельзя.

Граждане Украины могут въехать без визы в 131 страну, Грузии - в 115 стран, Казахстана - в 80, Белоруссии - в 79.

Худшими в рейтинге стали паспорта Пакистана, Ирака и Афганистана. Их обладатели могут посетить без виз 35, 32 и 29 стран соответственно.

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Тэги: МИР, ПАСПОРТА, ВИЗЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]