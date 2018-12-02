Определились соперники сборной Азербайджана к отбору Евро-2020

Сборная Азербайджана в отборе Евро-2020 сыграет в группе «Е» с командами Хорватии, Уэльса, Словакии и Венгрии.

Об этом стало известно по итогам состоявшейся в воскресенье в столице Ирландии – Дублине – жеребьевки квалификационного раунда чемпиона Европы 2020 года.

Групповая стадия пройдет с марта по ноябрь 2019 года.

Впервые в истории чемпионатов Европы финальная часть пройдет в 12 странах континента. Ни одна из сборных этих стран путевку на Евро-2020 автоматически не получит.

Матчи чемпионата Европы-2020 примут: Санкт-Петербург (Россия), Баку (Азербайджан), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия), Амстердам (Нидерланды), Копенгаген (Дания), Рим (Италия), Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия), Лондон (Англия), Глазго (Шотландия).

В Санкт-Петербурге, Мюнхене, Баку и Риме пройдут по три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.

По три встречи групповой стадии и по одной игре 1/8 финала Евро-2020 пройдут в Глазго, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Брюсселе, Амстердаме, Бухаресте и Будапеште.

Полуфиналы и финал чемпионата Европы-2020 пройдут на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Полный состав всех групп выглядит следующим образом:

Группа А: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово;

Группа B: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург;

Группа С: Нидерланды, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Белоруссия;

Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар;

Группа E: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан;

Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта;

Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия;

Группа H: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдавия, Андорра;

Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино;

Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн.

Р.Бабаев