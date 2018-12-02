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Дальнее зарубежье 02.12.2018 18:49

Утвержден состав экипажа, который 3 декабря отправится на МКС

Госкомиссия на космодроме "Байконур" утвердила состав экипажа корабля "Союз МС-11", которому предстоит отправиться к Международной космической станции в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в "Роскосмосе".

"В составе основного экипажа утверждены: В составе основного экипажа МКС-58/59 россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн. Их дублёры - космонавт "Роскосмоса" Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано и астронавт НАСА Эндрю Морган", - сказали в "Роскосмосе".

Ракета "Союз-ФГ", которой предстоит в понедельник вывести на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-11" с очередной экспедицией на МКС, была накануне установлена на "Гагаринском старт" Байконура. Первая и вторая ступени ракеты оснащаются ракетными двигателями РД107A/РД108A производства ПАО "Кузнецов" (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию). Разработчик двигателей - "Энергомаш" (входит в Роскосмос).

Перед этим специалисты РКК "Энергия" успешно выполнили комплекс технологических операций по общей сборке ракетно-космического комплекса: головной блок с кораблём был пристыкован к третьей ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе ракет-носителей.

Старт ракеты-носителя с кораблём "Союз МС-11" с экипажем на борту запланирован на 14:31 мск 3 декабря, а стыковка - на 20:36 мск. Таким образом, российские космонавт и зарубежные астронавты должны прибыть на Международную космическую станцию через шесть часов после старта.

Предыдущая экспедиция также должна была достигнуть МКС за шесть часов, а не за двое суток, как обычно, однако на ракете "Союз-ФГ", запущенной с "Байконура" 11 октября, с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом произошла нештатная ситуация, экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.

Авария произошла спустя две минуты после старта. Спускаемый аппарат корабля "Союз" приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане. После этого запуски ракет типа "Союз" были временно приостановлены.

Это было первой за 35 лет аварией при запуске пилотируемого космического корабля "Союз". Причиной аварии госкомиссия назвала неисправный датчик, из-за которого один из боковых блоков первой ступени отделился нештатно и ударил по второй ступени, изменив направление полета, что вызвало срабатывание системы аварийного спасения экипажа.

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Тэги: РОССИЯ, МКС, ЭКИПАЖ


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