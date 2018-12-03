"Газпром" и CNPC в декабре в Хабаровске проведут переговоры о поставках газа в КНР с Дальнего Востока РФ

Делегации ПАО "Газпром" и китайской CNPC в конце декабря встретятся в Хабаровске для переговоров по проекту поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай, говорится в материалах группы "Газпром".
Временные рамки встречи - c 24 по 28 декабря. Всего в ней могут принять участие до 50 человек.
"Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация уже заключили соглашения об основных условиях купли-продажи. Осталось прийти к соглашению о финальных деталях. В "Газпроме" когда-то надеялись завершить переговоры до конца 2018 года, но сейчас уже уходят от точных обещаний по срокам.
Тем временем "Газпром" взялся за расширение газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток, по которому газ может пойти, в том числе в Поднебесную. Заключены договоры на поставку труб и строительно-монтажные работы.
Мощность первого пускового комплекса СХВ составляет 5,5 млрд куб. м товарного газа в год. На втором этапе предполагается увеличить мощность магистрали до 30 млрд куб м в год за счет строительства лупингов компрессорных станций для увеличения подачи газа местным потребителям (в том числе таким как ВНХК "Роснефти", "Находкинский завод минеральных удобрений", "Владивосток СПГ") и подачи газа на экспорт в Китай.
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