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ТЭК 03.12.2018 09:00

"Газпром" и CNPC в декабре в Хабаровске проведут переговоры о поставках газа в КНР с Дальнего Востока РФ

Делегации ПАО "Газпром" и китайской CNPC в конце декабря встретятся в Хабаровске для переговоров по проекту поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай, говорится в материалах группы "Газпром".

Временные рамки встречи - c 24 по 28 декабря. Всего в ней могут принять участие до 50 человек.

"Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация уже заключили соглашения об основных условиях купли-продажи. Осталось прийти к соглашению о финальных деталях. В "Газпроме" когда-то надеялись завершить переговоры до конца 2018 года, но сейчас уже уходят от точных обещаний по срокам.

Тем временем "Газпром" взялся за расширение газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток, по которому газ может пойти, в том числе в Поднебесную. Заключены договоры на поставку труб и строительно-монтажные работы.

Мощность первого пускового комплекса СХВ составляет 5,5 млрд куб. м товарного газа в год. На втором этапе предполагается увеличить мощность магистрали до 30 млрд куб м в год за счет строительства лупингов компрессорных станций для увеличения подачи газа местным потребителям (в том числе таким как ВНХК "Роснефти", "Находкинский завод минеральных удобрений", "Владивосток СПГ") и подачи газа на экспорт в Китай.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, КИТАЙ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]