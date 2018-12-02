Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9367 RUR   0.0257 GBR   2.1727 TRY   0.3297

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.45 +1.16 Brent 59.51 +0.75

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 10° 4 Дек 12° 5 Дек 13°

Регион 02.12.2018 16:21

Оппозиция на митинге в Тбилиси требует досрочных парламентских выборов

Несколько тысяч человек собрались в воскресенье на проспекте Руставели в Тбилиси на митинг, который проводят представители оппозиционного объединения "Сила в единстве", отказавшиеся признавать итоги второго тура выборов президента Грузии.

Как заявил журналистам проигравший на выборах кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе, главным требованием участников митинга к властям является проведение досрочных парламентских выборов.

В эти минуты на митинге выступают лидеры "Силы в единстве" и ЕНД.

Оппозиционеры называют выборы "тотально сфальсифицированными".

Как заявил на митинге один из лидеров ЕНД Ника Мелия, оппозиция не признает Саломе Зурабишвили (независимый кандидат, которую поддержала правящая партия "Грузинская мечта") своим президентом.

По итогам подсчета 100% голосов избирателей в Грузии во втором туре президентских выборов в минувшую среду победу одержала поддерживаемая правящей партией "Грузинской мечтой" независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили .

Согласно опубликованным в четверг ЦИК Грузии данным, С.Зурабишвили набрала 59,52% голосов избирателей (1 147 627 голосов), ее соперник кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Г.Вашадзе набрал 40,48% (780 633 голоса).

Явка избирателей во втором туре выборов президента составила 56,23%.

Инаугурация избранного президента, согласно конституции Грузии, должна состояться 16 декабря.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, АКЦИЯ


Похожие новости


Грузинский премьер предостерег не согласную с итогами президентских выборов оппозицию от "революционных сценариев" Кандидат в президенты Грузии от оппозиции Вашадзе обещал назначить досрочные парламентские выборы Вашадзе призвал оппозицию Грузии к демонтажу существующей системы и политическим реформам Грузинская оппозиция просит президента помиловать экс-премьера Мерабишвили Грузинская оппозиция готовит для парламента резолюцию, осуждающую режим Саакашвили Грузинский премьер готов к встрече с организатором протестных акций в Тбилиси, но без присутствия оппозиции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]