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Регион 02.12.2018 19:20

Путин и Эрдоган согласовали дальнейшие шаги по реализации договоренностей по Идлибу - Лавров

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Буэнос-Айресе согласовали дальнейшие шаги по реализации договорённостей по Идлибу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) министр рассказал, что в ходе этой встречи была подтверждена договоренность по Идлибу.

"Согласовали дальнейшие шаги, направленные на то, чтобы уважать договоренность по созданию такой демилитаризованной полосы, но одновременно предпринимать меры, чтобы экстремисты не пытались саботировать эту важнейшую договоренность, которую все приветствовали", - заявил С.Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что на встрече было отмечено, что, "несмотря на активные, последовательные действия наших турецких коллег, все-таки далеко не все экстремисты подчинились требованию освободить двадцатикилометровую демилитаризованную полосу".

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ИДЛИБ, ДОГОВОРЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]