Путин и Эрдоган согласовали дальнейшие шаги по реализации договоренностей по Идлибу - Лавров

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Буэнос-Айресе согласовали дальнейшие шаги по реализации договорённостей по Идлибу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) министр рассказал, что в ходе этой встречи была подтверждена договоренность по Идлибу.
"Согласовали дальнейшие шаги, направленные на то, чтобы уважать договоренность по созданию такой демилитаризованной полосы, но одновременно предпринимать меры, чтобы экстремисты не пытались саботировать эту важнейшую договоренность, которую все приветствовали", - заявил С.Лавров.
Глава МИД РФ добавил, что на встрече было отмечено, что, "несмотря на активные, последовательные действия наших турецких коллег, все-таки далеко не все экстремисты подчинились требованию освободить двадцатикилометровую демилитаризованную полосу".
Глава МИД Азербайджана принял участие в церемонии инаугурации президента Мексики
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 28 раз – Минобороны Азербайджана
Президент Алиев выразил соболезнование Трампу и Бушу-младшему в связи с кончиной Джорджа Буша-старшего
Путин: товарооборот России с Аргентиной по итогам 2018 года достигнет $1 млрд
Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за 11 мес. снизился на 0,8%
США не будут повышать тарифы на китайские товары - Белый дом
Вратарь ЦСКА Акинфеев провел 300-й матч в карьере "на ноль"
Отели РФ смогут принимать подростков только с нотариально заверенного согласия родителей - РСТ
Определились соперники сборной Азербайджана к отбору Евро-2020
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Интересная акция от Bakcell для студентов университетов
Интересный конкурс от Bakcell для пользователей социальных сетей
Представитель АБР поделился своим опытом с участниками "UNEC Business English Conversation Club"
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»