Грузинская оппозиция будет через суд добиваться отмены итогов президентских выборов

Кандидат в президенты Грузии от оппозиционного объединения "Сила в единстве" и партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, проигравший на выборах, заявил о планах через суд добиваться аннулирования итогов второго тура.

"Мы не признаем выборы проведенными, мы не признаем их результаты. В Грузии сегодня нет президента", - заявил Г.Вашадзе на митинге, который в воскресенье проходит на проспекте Руставели в Тбилиси.

По словам Г.Вашадзе, юристы оппозиции сейчас готовят соответствующий иск в суд, чтобы добиваться признания недействительными итогов выборов.

Он также заявил, что оппозиция требует проведения в стране досрочных парламентских выборов и внесения изменений в избирательное законодательство, чтобы "исключить использование административных ресурсов в ходе предвыборной кампании и возможность фальсификации".

Г.Вашадзе заявил, что оппозиция предлагает властям создать совместную рабочую группу для обсуждения этих требований.

По его словам, у властей есть срок ответить на эти требования до 16 декабря, после чего оппозиция начнет делать следующие шаги.

При этом он заявил, что протест будет непрекращающимся, но не будет выходить за рамки закона.

"Мы победим конституционным путем", - подчеркнул Г.Вашадзе.