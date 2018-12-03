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Дальнее зарубежье 03.12.2018 09:14

Лейбористы угрожают премьеру вотумом недоверия, если парламент отклонит ее план по Brexit

Находящиеся в оппозиции британские лейбористы, наращивая давление на премьер-министра Терезу Мэй, намерены объявить о вотуме недоверия ей, если парламент 11 декабря не примет план премьера по Brexit, сообщили СМИ Великобритании.

Представитель Лейбористской партии Кейр Стармер заявил, что этот шаг будет "неизбежным" результатом провала на слушаниях в парламенте правительственного плана по выходу Британии из Евросоюза.

Т.Мэй в настоящее время прилагает усилия к тому, чтобы привлечь сомневающихся парламентариев на свою сторону с целью получения поддержки плана по Brеxit, уже согласованного с ЕС, отмечается в сообщениях СМИ.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ПАРЛАМЕНТ, НЕДОВЕРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]