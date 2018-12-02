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Спорт 02.12.2018 22:59

Вратарь ЦСКА Акинфеев провел 300-й матч в карьере "на ноль"

Голкипер футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев в воскресном матче против "Ростова" в 300-й раз в своей карьере сыграл без пропущенных мячей, сообщила пресс-служба армейцев в воскресенье.

"Это достижение является поистине уникальным для всего отечественного футбола. За все это время отметка в 200 "сухих" матчей в карьере покорилась лишь четырем вратарям... 300 матчей "на ноль" до Игоря в отечественном футболе не проводил никто", - отмечает пресс-служба.

Лидером по количеству "сухарей" являлся Ринат Дасаев, у которого таких игр набралось 252, говорится в сообщении. Лев Яшин сыграл 203 матча "на ноль", Евгений Рудаков - 206, Сергей Овчинников -215.

Отмечается, что 200-й матч "на ноль" И.Акинфеев провел 31 марта 2014 года в игре с нижегородской "Волгой".

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Тэги: РОССИЯ, АКИНФЕЕВ, РЕКОРД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]