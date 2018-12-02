Голкипер футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев в воскресном матче против "Ростова" в 300-й раз в своей карьере сыграл без пропущенных мячей, сообщила пресс-служба армейцев в воскресенье.
"Это достижение является поистине уникальным для всего отечественного футбола. За все это время отметка в 200 "сухих" матчей в карьере покорилась лишь четырем вратарям... 300 матчей "на ноль" до Игоря в отечественном футболе не проводил никто", - отмечает пресс-служба.
Лидером по количеству "сухарей" являлся Ринат Дасаев, у которого таких игр набралось 252, говорится в сообщении. Лев Яшин сыграл 203 матча "на ноль", Евгений Рудаков - 206, Сергей Овчинников -215.
Отмечается, что 200-й матч "на ноль" И.Акинфеев провел 31 марта 2014 года в игре с нижегородской "Волгой".
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