Китай согласился снизить пошлины на американские машины - Трамп

Китай согласился снизить пошлины на импортируемые из США автомашины, сообщил президент США Дональд Трамп.
"Китай согласился снизить и отменить пошлины на автомобили, ввозимые из США. На данный момент тариф составляет 40%" - сообщил он.
Заявление президента США появилось вскоре после того, как Д.Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин объявили о "перемирии в торговой войне" на основе договоренностей, достигнутых на личной встрече во время саммита G-20 в Буэнос-Айресе в минувшие выходные.
Китай недавно снизил свои тарифы на иностранные автомобили до 15 %, но добавил дополнительные 25% на американские автомобили в течение лета, доведя общую сумму тарифа до 40% в ответ на введение Вашингтоном тарифов на китайские товары.
Ранее Белый дом сообщил, что в соответствии с договоренностью Д.Трампа и Си Цзиньпина "на полях" аргентинского саммита переговоры по тарифам стороны продолжат в течение 90 дней.
Как сообщалось по итогам встречи, американская сторона не будет повышать тарифы на китайские товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25% с 1 января 2019 года, о чем предупреждал президент Д.Трамп.
Если соглашение не будет достигнуто в течение трех месяцев, планы США в отношении 25-процентной ввозной пошлины будут реализованы, проинформировал Белый дом.
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