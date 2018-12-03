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Дальнее зарубежье 03.12.2018 09:05

Китай согласился снизить пошлины на американские машины - Трамп

Китай согласился снизить пошлины на импортируемые из США автомашины, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Китай согласился снизить и отменить пошлины на автомобили, ввозимые из США. На данный момент тариф составляет 40%" - сообщил он.

Заявление президента США появилось вскоре после того, как Д.Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин объявили о "перемирии в торговой войне" на основе договоренностей, достигнутых на личной встрече во время саммита G-20 в Буэнос-Айресе в минувшие выходные.

Китай недавно снизил свои тарифы на иностранные автомобили до 15 %, но добавил дополнительные 25% на американские автомобили в течение лета, доведя общую сумму тарифа до 40% в ответ на введение Вашингтоном тарифов на китайские товары.

Ранее Белый дом сообщил, что в соответствии с договоренностью Д.Трампа и Си Цзиньпина "на полях" аргентинского саммита переговоры по тарифам стороны продолжат в течение 90 дней.

Как сообщалось по итогам встречи, американская сторона не будет повышать тарифы на китайские товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25% с 1 января 2019 года, о чем предупреждал президент Д.Трамп.

Если соглашение не будет достигнуто в течение трех месяцев, планы США в отношении 25-процентной ввозной пошлины будут реализованы, проинформировал Белый дом.

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Тэги: США, КИТАЙ, ПОШЛИНЫ, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]