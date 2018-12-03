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Дальнее зарубежье 03.12.2018 09:26

Сирийская армия при наступлении в провинции Эс-Сувейда уничтожила почти 300 террористов

Более 270 боевиков ИГ ("Исламское государство" - террористическая организация, запрещенная в России) уничтожили бойцы сирийской армии в ходе наступательной операции в провинции Эс-Сувейда, сообщил представитель командования группировки войск ВС РФ в Сирийской Арабской республике Олег Макаревич.

"В ходе операции было уничтожено свыше 270 боевиков, изъято большое количество оружия, боеприпасов, снарядов, мин иностранного производства, в том числе 12 противотанковых управляемых ракет "TOW", - отметил О.Макаревич.

Наступательная операция проводилась в сложных погодных условиях на местности, представляющей собой вулканическое плато.

"На этом участке противник создал глубоко эшелонированную, подготовленную оборону, которая была насыщена противотанковыми и снайперскими засадами, минными полями и путями маневра. На всех рубежах обороны у противника были склады боеприпасов и продовольствия", - добавил О.Макаревич.

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Тэги: СИРИЯ, АРМИЯ, ПРОВИНЦИЯ, НАСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]