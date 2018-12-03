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Дальнее зарубежье 03.12.2018 09:07

Командир афганских талибов уничтожен в ходе авиаудара США - газета

Известный полевой командир афганских талибов - мулла Абдул Манан - был убит на юге Афганистана в результате авиаудара, нанесенного США, сообщает "Нью-Йорк Таймс" со ссылкой на повстанческую группу и афганских и американских чиновников.

Движение "Талибан" охарактеризовало смерть муллы А.Манана как "большую потерю", однако заявило, что это не повлияет на деятельность группы.

"Движение "Талибан" должно рассмотреть возможность активизации мирных переговоров, а не борьбы", - заявила в свою очередь, представитель сил США в Афганистане Дебра Ричардсон, подтвердив, что мулла А.Манан был убит.

Она добавила: "У них (талибов - ИФ) будут проблемы с усилением борьбы, когда их бойцы и лидеры находятся под постоянной угрозой нападения. Мирные переговоры - единственное решение".

А.Манан организовал компанию повстанцев по захвату большей части провинции Гильменд. Он также считается ключевой фигурой в формировании спецназа талибов - "Красного подразделения" - которое осуществляло смертоносные вылазки в различных районах страны.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ТАЛИБАН, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]