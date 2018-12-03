Трамп готов реализовать все договоренности с КНДР после завершения ее денуклеаризации

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином "на полях" саммита G20 в Аргентине сообщил, что хорошо относится к лидеру КНДР Ким Чен Ыну и готов выполнить все данные ему обещания по окончании процесса денуклеаризации.
"Президент Трамп просил передать (Ким Чен Ыну - ИФ), что он по-дружески относится к председателю Киму и что он ему нравится, поэтому он (президент США - ИФ) хочет, чтобы председатель Ким выполнил оставшуюся часть их соглашения. Тогда все, что хочет председатель Ким, станет реальностью", - цитирует "Ренхап" заявление Мун Чжэ Ина.
Ранее представитель президента Южной Кореи отмечал, что на встрече президенты двух стран договорились о сохранении существующих санкций против Северной Кореи до тех пор, пока процесс денуклеаризации не будет завершен.
В ответ на вопросы журналистов о возможном визите Ким Чен Ына в Сеул до конца года, Мун Чжэ Ин сказал, что это возможно, и все зависит только от лидера КНДР.
По словам президента, Д.Трамп считает, что визит Ким Чен Ына в Сеул может придать свежий импульс денуклеаризации Корейского полуострова.
"Были опасения, что его (Ким Чен Ына - ИФ) визит перед саммитом или переговорами на высшем уровне между Севером и США может создать напряжение, но я могу сказать вам, что такие опасения исчезли после моей встречи с президентом Трампом", - добавил он.
По его мнению, визит лидера КНДР в Сеул станет "мирным посланием" обществу, а также "свидетельством его приверженности денуклеаризации, приверженности развитию межкорейских отношений".
Тем не менее, как подчеркнул Мун Чжэ Ин, процесс денуклеаризации Севера в конечном итоге должен решаться США и КНДР.
"Мы стараемся играть определенную роль, предлагая свои взгляды и пытаясь играть роль посредников, когда переговоры заходят в тупик, но я считаю, что это вопрос, который в основном должен быть решен между Севером и США", - сказал Мун Чжэ Ин.
Он также сообщил, что между Сеулом и Вашингтоном нет никаких разногласий по проблеме денуклеаризацию Корейского полуострова.
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