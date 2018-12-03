Глава британской разведки призовет Россию перестать недооценивать ее возможности

Глава британской разведслужбы Ми-6 Алекс Янгер в понедельник в своем выступлении перед студентами университета Сент-Эндрюс особо выделит Россию за ее "враждебное поведение", пишет издание "Телеграф".
"Россия и любое другое государство, намеревающееся подорвать наш образ жизни, должны перестать недооценивать нашу решимость и наши возможности, а также возможности наших союзников", - цитирует издание выдержки из предстоящей речи А.Янгера.
Как отмечает газета, глава Ми-6 скажет, что совместный ответ на атаку в Солсбери в марте "разоблачил преступников" и привел к прекращению работы российских шпионских сетей в ряде стран через "высылку дипломатов".
Он также подчеркнет важность укрепления связей Великобритании в области безопасности с европейскими союзниками в преддверии Brexit, указав, что многочисленные атаки ИГ на континенте были сорваны благодаря сотрудничеству спецслужб.
А.Янгер предупредит об опасности противников, которые готовы воспользоваться развитием кибертехнологий для атак на Великобританию "способами, которые не соответствуют традиционной войне".
"Эпоха четвертой промышленной революции требует шпионажа четвертого поколения: слияние наших традиционных человеческих навыков с ускоренными инновациями, новыми партнерствами и мышлением, которое мобилизует разнообразие и расширяет возможности молодежи", - заявит он.
В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.
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