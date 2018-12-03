Генеральный секретарь партии Ангелы Меркель и ее возможный преемник на посту канцлера ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что предложения об отказе от строительства "Северного потока-2" являются чрезмерно жесткими.
В интервью ARD она отметила, что будет "слишком радикальным" отказываться от политической поддержки проекта, однако Берлин может рассмотреть вопрос о снижении объемов газа, который панируется получать по трубопроводу.
Она напомнила, что Россия продолжала поставлять газ ФРГ даже во времена "холодной войны".
Ранее политик в связи с инцидентом в Керченском проливе предложила запретить российским судам, следующим из Азовского моря, заходить в порты западных стран.
В интервью ARD она заявила: "Мы должны признать, что были недостаточно жесткими, иначе Путин (президент РФ Владимир Путин - ИФ) не пошел бы на такой шаг", имея в виду задержание Россией украинских кораблей в Черном море.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»