Министр иностранных дел Южной Кореи встретилась с главой северокорейского государства

Встреча министра иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом состоялась в субботу во время визита в Мексику для участия в церемонии инаугурации президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, сообщил южнокорейский МИД.

"В ходе переговоров с Ким Ен Намом Кан Ген Хва выразила надежду, что северокорейский лидер (Ким Чен Ын - ИФ) в ближайшее время посетит Сеул в целях установления прочного мира на Корейском полуострове", - говорится в заявлении.

Северокорейский чиновник, в свою очередь, отметил, что обе стороны должны работать вместе для улучшения межкорейских связей.

Как уточняется в сообщении, беседа, прошедшая в дружественной атмосфере, состоялась во время приветственного обеда для участников церемонии инаугурации, она не планировалась заранее.

Отмечается, что Ким Ен Нам передал привет президенту Южной Кореи.

МИД проинформировал, что во время визита в Мексику Кан Ген Хва встретилась также с дочерью президента США и советником Белого дома Иванкой Трамп.

Глава МИД передала поздравления Мун Чжэ Ина новому президенту Мексики, а также заявила о готовности Южной Кореи к поддержанию с Мексикой отношений "стратегического партнерства".