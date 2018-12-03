Бельгийские СМИ назвали исторической масштабную манифестацию в воскресенье в Брюсселе против климатических изменений, в которой приняли участие 65-70 тыс. граждан со всей страны.
"Марш в защиту климата - это великолепный успех гражданской мобилизации. Вопрос о климате должен быть в центре обеспокоенности о будущих поколениях. Бельгия, которая сформировала свой план по энергетике и климату, будет защищать амбициозные цели Cop24 (24-й конференции ООН по климатическим изменениям в Катовице - ИФ)", - написал в своем "Твиттере" бельгийский премьер-министр Шарль Мишель.
"Климат меняется, и все мы это чувствуем. В наших городах мы задыхаемся из-за грязного воздуха. Каждый год мы расходуем миллионы евро, чтобы возмещать убытки от засух сельхозпроизводителям, и последнее лето побило рекорд по жаре. Мы практически каждый день наблюдаем сцены пожаров и наводнений по всему миру", - приводит сайт газеты "Суар" слова официального представителя соорганизатора марша - ассоциации "Климат Экспресс" Самюэля Литэра.
Организаторы манифестации указывают на необходимость того, чтобы три года спустя после подписания Парижского соглашения по климату взятые обязательства начали выполняться. Однако, отмечают они, в Бельгии эмиссия газов снова выросла с 2014 года, хотя, согласно данным в Париже обещаниям, она должна была снижаться.
Защитники климата считают, что это доказывает недостаток политической воли и необходимых устремлений бельгийских руководителей.
Главы МИД Азербайджана и Армении обсудят карабахское урегулирование 5 декабря в Милане
ОБСЕ проведет во вторник мониторинг в зоне карабахского конфликта
Французская MBDA Systems получила «добро» от Парижа на продажу Азербайджану систем ПВО
Минналогов Азербайджана не планирует полностью отказываться от применения упрощенного налога
Туркменистан планирует открыть Торговый дом в Азербайджане
Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в январе-октябре превысили $22 млн
ВБ увеличит сумму средств на защиту климата вдвое - до $200 млрд в 2021-2025 годах
Четыре человека погибли в ДТП в пригороде Баку – МВД
Иностранные туристы в Азербайджане в январе-октябре 2018г совершили операций посредством банковских карт на 1,1 млрд манатов
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Банк ВТБ (Азербайджан) снизил стоимость обслуживания премиальных карт
В Баку прошли педагогические чтения, посвященные 195-летию Ивана Аксакова
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»