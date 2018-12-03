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Дальнее зарубежье 03.12.2018 11:32

Премьер Бельгии назвал марш в защиту климата "успехом гражданской мобилизации"

Бельгийские СМИ назвали исторической масштабную манифестацию в воскресенье в Брюсселе против климатических изменений, в которой приняли участие 65-70 тыс. граждан со всей страны.

"Марш в защиту климата - это великолепный успех гражданской мобилизации. Вопрос о климате должен быть в центре обеспокоенности о будущих поколениях. Бельгия, которая сформировала свой план по энергетике и климату, будет защищать амбициозные цели Cop24 (24-й конференции ООН по климатическим изменениям в Катовице - ИФ)", - написал в своем "Твиттере" бельгийский премьер-министр Шарль Мишель.

"Климат меняется, и все мы это чувствуем. В наших городах мы задыхаемся из-за грязного воздуха. Каждый год мы расходуем миллионы евро, чтобы возмещать убытки от засух сельхозпроизводителям, и последнее лето побило рекорд по жаре. Мы практически каждый день наблюдаем сцены пожаров и наводнений по всему миру", - приводит сайт газеты "Суар" слова официального представителя соорганизатора марша - ассоциации "Климат Экспресс" Самюэля Литэра.

Организаторы манифестации указывают на необходимость того, чтобы три года спустя после подписания Парижского соглашения по климату взятые обязательства начали выполняться. Однако, отмечают они, в Бельгии эмиссия газов снова выросла с 2014 года, хотя, согласно данным в Париже обещаниям, она должна была снижаться.

Защитники климата считают, что это доказывает недостаток политической воли и необходимых устремлений бельгийских руководителей.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ПРЕМЬЕР, КЛИМАТ, МАРШ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]