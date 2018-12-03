Нефть прибавляет 5% на договоренности Саудовской Аравии и РФ, Brent - $62,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в понедельник уверенно повышаются на фоне новостей со стороны основных мировых стран-производителей.
Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи, объемы пока не оговорены, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания G20 в Буэнос-Айресе.
"Да, у нас есть договоренность продлить наше соглашение", - сказал он, комментируя итоги встречи с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. "Окончательной точки не поставлено по поводу объемов, но мы вместе с Саудовской Аравией будем это делать. И какая бы окончательная цифра ни появилась при этом совместном решении, мы договорились, что будем мониторить ситуацию на рынке и оперативно на нее реагировать", - отметил президент.
Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:54 подорожали на $3,03 (5,1%) - до $62,49 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена опустилась на $0,8 (1,34%) и составляла на закрытие $58,71 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь утром в понедельник подскочила на $2,79 (5,48%) - до $53,72 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена опустилась на $0,52 (1,01%), завершив день на отметке $50,93 за баррель.
Кроме того, в выходные крупнейшая нефтедобывающая канадская провинция Альберта объявила о беспрецедентном шаге - сократить добычу на 325 тыс. баррелей в сутки, или на 8,7%, с января следующего года.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 30 нарушений - Минобороны Азербайджана
Глава МИД Азербайджана принял участие в церемонии инаугурации президента Мексики
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 28 раз – Минобороны Азербайджана
Вратарь ЦСКА Акинфеев провел 300-й матч в карьере "на ноль"
Отели РФ смогут принимать подростков только с нотариально заверенного согласия родителей - РСТ
Определились соперники сборной Азербайджана к отбору Евро-2020
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Марин Ле Пен потребовала роспуска Национального собрания на фоне массовых протестов во Франции
Сирийская армия при наступлении в провинции Эс-Сувейда уничтожила почти 300 террористов
Журналист Хашкаджи обсуждал в мессенджере создание онлайн-движения против политики Саудовской Аравии
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Интересная акция от Bakcell для студентов университетов
Интересный конкурс от Bakcell для пользователей социальных сетей
Представитель АБР поделился своим опытом с участниками "UNEC Business English Conversation Club"
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»