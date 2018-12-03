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ТЭК 03.12.2018 10:28

Катар приостановит свое членство в ОПЕК в январе - министр энергетики

Катар с 1 января 2019 года выходит из ОПЕК, заявил министр энергетики страны Саад Шерида аль-Кааби (Saad Sherida Al-Kaabi), сообщило агентство Bloomberg.

Он подчеркнул на пресс-конференции, что страна не будет выполнять соглашения ОПЕК после выхода.

По словам министра, решение является "техническим", и страна намерена сосредоточиться на производстве природного газа.

Катар является 11-м по объему производства нефти в ОПЕК, добывая 610 тыс. баррелей нефти в день, что составляет 2% от всего объема добычи картелем.

Министр добавил, что выход из ОПЕК не будет иметь влияния на существование организации.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАТАР, ОПЕК, ВЫХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]