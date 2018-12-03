Катар приостановит свое членство в ОПЕК в январе - министр энергетики

Катар с 1 января 2019 года выходит из ОПЕК, заявил министр энергетики страны Саад Шерида аль-Кааби (Saad Sherida Al-Kaabi), сообщило агентство Bloomberg.
Он подчеркнул на пресс-конференции, что страна не будет выполнять соглашения ОПЕК после выхода.
По словам министра, решение является "техническим", и страна намерена сосредоточиться на производстве природного газа.
Катар является 11-м по объему производства нефти в ОПЕК, добывая 610 тыс. баррелей нефти в день, что составляет 2% от всего объема добычи картелем.
Министр добавил, что выход из ОПЕК не будет иметь влияния на существование организации.
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