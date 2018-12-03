Пресс-релиз

3 декабря на Ясамальском (Чемберикендском) кладбище состоится церемония возложения цветов к захоронениям погибших в Великой Отечественной войне, приуроченная ко Дню неизвестного солдата.
Начало – в 12:00 часов.
4 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку пройдет показ записи спектакля «Тургенев. Сегодня!», подготовленного при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Начало – в 10:30 часов.
4 декабря в Бакинском государственном университете состоится круглый стол «Ф.М. Достоевский в работах азербайджанских литературоведов».
Начало – в 12:00 часов.
5 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку пройдет показ документального фильма режиссёра Теймура Даими «Это любовь». Картина заняла первые места в номинации «короткометражный документальный фильм» на Международном Евразийском кинофестивале в Москве и Международном кинофестивале мусульманского кино в Казани.
Начало – в 19:00 часов.
5 декабря в Национальном музее истории Азербайджана в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию Первой Мировой войны, пройдет лекция-семинар на тему «Татарский (Азербайджанский) конный полк "Дикой дивизии"».
Начало – в 12:00 часов.
6 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие фотовыставки «Конституция Российской Федерации: вчера, сегодня, завтра», посвященной 25-летию принятия Конституции Российской Федерации.
Начало – в 17:00 часов.
7 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня открытия Постоянного Представительства Республики Татарстан в Азербайджане.
Начало – в 17:00 часов.
10 декабря в Российском информационно-культурном центре в городе Баку состоится представление книги молодого писателя Тимура Азисова «Аксилон: Легенда об артефактах».
Мероприятие организовано совместно с Общественным объединением «Татарстан».
Начало – в 17:00 часов.
13 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку откроется персональная выставка картин члена Союза художников Азербайджана Валентины Эфендиевой «Краски жизни».
Начало – в 15:00 часов.
14 декабря в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) пройдут семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ и мастер-класс для преподавателей и учащихся на тему «Риторика – культура речи – ораторское мастерство: теория – практика – обучение».
Начало – в 16:00 часов.
14 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку пройдет презентация Ямало-Ненецкого автономного округа.
Начало – в 17:00 часов.
26 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится традиционный новогодний прием для учителей русского и преподающих предметы на русском языке языка школ, организованный совместно с Посольством Российской Федерации в Азербайджанской Республике.
Начало – в 17:00 часов.
*- Время и место проведения мероприятий могут быть изменены. Дополнительную информацию можно получить по электронной почте [email protected] или по телефону +99412494500 (Пономарева Юлия Валерьевна).
Главы МИД Азербайджана и Армении обсудят карабахское урегулирование 5 декабря в Милане
ОБСЕ проведет во вторник мониторинг в зоне карабахского конфликта
Французская MBDA Systems получила «добро» от Парижа на продажу Азербайджану систем ПВО
Минналогов Азербайджана не планирует полностью отказываться от применения упрощенного налога
Туркменистан планирует открыть Торговый дом в Азербайджане
Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в январе-октябре превысили $22 млн
ВБ увеличит сумму средств на защиту климата вдвое - до $200 млрд в 2021-2025 годах
Четыре человека погибли в ДТП в пригороде Баку – МВД
Иностранные туристы в Азербайджане в январе-октябре 2018г совершили операций посредством банковских карт на 1,1 млрд манатов
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Эр-Рияд готов расследовать смерть журналиста Хашкаджи - Песков
Коалиция во главе с США заявила о ликвидации одного из главарей ИГ в Сирии
Украина за неделю не впустила почти 190 россиян, прилетевших из Минска
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»