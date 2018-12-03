Пресс-релиз

3 декабря на Ясамальском (Чемберикендском) кладбище состоится церемония возложения цветов к захоронениям погибших в Великой Отечественной войне, приуроченная ко Дню неизвестного солдата.

Начало – в 12:00 часов.

4 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку пройдет показ записи спектакля «Тургенев. Сегодня!», подготовленного при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Начало – в 10:30 часов.

4 декабря в Бакинском государственном университете состоится круглый стол «Ф.М. Достоевский в работах азербайджанских литературоведов».

Начало – в 12:00 часов.

5 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку пройдет показ документального фильма режиссёра Теймура Даими «Это любовь». Картина заняла первые места в номинации «короткометражный документальный фильм» на Международном Евразийском кинофестивале в Москве и Международном кинофестивале мусульманского кино в Казани.

Начало – в 19:00 часов.

5 декабря в Национальном музее истории Азербайджана в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию Первой Мировой войны, пройдет лекция-семинар на тему «Татарский (Азербайджанский) конный полк "Дикой дивизии"».

Начало – в 12:00 часов.

6 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие фотовыставки «Конституция Российской Федерации: вчера, сегодня, завтра», посвященной 25-летию принятия Конституции Российской Федерации.

Начало – в 17:00 часов.

7 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня открытия Постоянного Представительства Республики Татарстан в Азербайджане.

Начало – в 17:00 часов.

10 декабря в Российском информационно-культурном центре в городе Баку состоится представление книги молодого писателя Тимура Азисова «Аксилон: Легенда об артефактах».

Мероприятие организовано совместно с Общественным объединением «Татарстан».

Начало – в 17:00 часов.

13 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку откроется персональная выставка картин члена Союза художников Азербайджана Валентины Эфендиевой «Краски жизни».

Начало – в 15:00 часов.

14 декабря в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) пройдут семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ и мастер-класс для преподавателей и учащихся на тему «Риторика – культура речи – ораторское мастерство: теория – практика – обучение».

Начало – в 16:00 часов.

14 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку пройдет презентация Ямало-Ненецкого автономного округа.

Начало – в 17:00 часов.

26 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится традиционный новогодний прием для учителей русского и преподающих предметы на русском языке языка школ, организованный совместно с Посольством Российской Федерации в Азербайджанской Республике.

Начало – в 17:00 часов.

*- Время и место проведения мероприятий могут быть изменены. Дополнительную информацию можно получить по электронной почте [email protected] или по телефону +99412494500 (Пономарева Юлия Валерьевна).