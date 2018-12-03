Исторические скульптуры «Чабан» и «Азербайджанка» вернут павильону «Азербайджан» на ВДНХ

Павильону «Азербайджан» (Павильон №14) на ВДНХ вернут исторические скульптуры «Чабан» и «Азербайджанка», сообщает Мосгорнаследие.
«Монументы, которые украшали здание, воссоздадут по авторским слепкам из фонда азербайджанского Национального музея искусств»,- говорится в сообщении.
Согласно информации, представители Мосгорнаследия, ВДНХ и реставраторы в октябре 2018 года по приглашению Фонда Гейдара Алиева посетили Баку, где, помимо всего прочего, обсудили вопросы реставрации павильона, который в будущем станет национальным центром Азербайджана на территории выставки.
«Там и были достигнуты договоренности о копировании утраченных скульптур «Чабан» и «Азербайджанка», которые украшали вход в здание до 1960-х, пока профиль выставки не изменился на отраслевой и многие павильоны не были реконструированы», - отметил руководитель московского Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Чтобы восстановить исторический облик Павильона №14, специалисты воссоздадут две чаши фонтанов на главном фасаде, керамические плиты, элементы мозаики и фрагменты мраморной облицовки стен и колонн. Кроме того, планируется отреставрировать гранитные парадные лестницы, цоколь, штукатурный слой стен, керамический декор главного фасада, металлические оконные решетки, стилобат и витражи-шебеке - аутентичные азербайджанские решетки из орехового дерева.
Ожидается, что реставрационные работы завершатся в 2019 году.
Павильон №14 построили в 1939 году по проекту архитекторов Садыха Дадашева и Микаэля Усейнова. Тогда он назывался «Азербайджанская ССР». Главный фасад украшали работы Фауда Абдурахманова. За создание «Чабана» скульптора-монументалиста удостоили Сталинской премии. Во время документальных исследований и консультаций в Национальном музее искусств в Баку нашли сохранившиеся оригинальные авторские гипсовые слепки и более поздние копии скульптур, отлитые из бронзы.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанский павильон на ВДНХ откроется в 2019 году.
Ф.Исазаде
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