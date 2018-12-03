Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9294 RUR   0.0255 GBR   2.171 TRY   0.328

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.45 +1.16 Brent 59.51 +0.75

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 10° 12° 5 Дек 13° 6 Дек 12°

Культура 03.12.2018 10:51

Исторические скульптуры «Чабан» и «Азербайджанка» вернут павильону «Азербайджан» на ВДНХ

Павильону «Азербайджан» (Павильон №14) на ВДНХ вернут исторические скульптуры «Чабан» и «Азербайджанка», сообщает Мосгорнаследие.

«Монументы, которые украшали здание, воссоздадут по авторским слепкам из фонда азербайджанского Национального музея искусств»,- говорится в сообщении.

Согласно информации, представители Мосгорнаследия, ВДНХ и реставраторы в октябре 2018 года по приглашению Фонда Гейдара Алиева посетили Баку, где, помимо всего прочего, обсудили вопросы реставрации павильона, который в будущем станет национальным центром Азербайджана на территории выставки.

«Там и были достигнуты договоренности о копировании утраченных скульптур «Чабан» и «Азербайджанка», которые украшали вход в здание до 1960-х, пока профиль выставки не изменился на отраслевой и многие павильоны не были реконструированы», - отметил руководитель московского Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Чтобы восстановить исторический облик Павильона №14, специалисты воссоздадут две чаши фонтанов на главном фасаде, керамические плиты, элементы мозаики и фрагменты мраморной облицовки стен и колонн. Кроме того, планируется отреставрировать гранитные парадные лестницы, цоколь, штукатурный слой стен, керамический декор главного фасада, металлические оконные решетки, стилобат и витражи-шебеке - аутентичные азербайджанские решетки из орехового дерева.

Ожидается, что реставрационные работы завершатся в 2019 году.

Павильон №14 построили в 1939 году по проекту архитекторов Садыха Дадашева и Микаэля Усейнова. Тогда он назывался «Азербайджанская ССР». Главный фасад украшали работы Фауда Абдурахманова. За создание «Чабана» скульптора-монументалиста удостоили Сталинской премии. Во время документальных исследований и консультаций в Национальном музее искусств в Баку нашли сохранившиеся оригинальные авторские гипсовые слепки и более поздние копии скульптур, отлитые из бронзы.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанский павильон на ВДНХ откроется в 2019 году.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВДНХ, ПАВИЛЬОН, СКУЛЬПТУРЫ


Похожие новости


Власти Москвы одобрили проект реставрации павильона «Азербайджан» на ВДНХ Москва передаст Баку павильон на ВДНХ для создания выставочно-торгового центра

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]