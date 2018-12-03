Экс-генсек ООН Пан Ги Мун призвал Ким Чен Ына реализовать меры по денуклеаризации

Бывший генсек ООН, южнокореец Пан Ги Мун призвал лидера КНДР предпринять конкретные шаги для денуклеаризации страны и таким образом заработать доверие международного сообщества, сообщает в понедельник "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Бывший генсек ООН заявил агентству, что нынешнее время является подходящим для того, чтобы добиться денуклеаризации Корейского полуострова. По его мнению, мир не должен упустить эту возможность.

В сентябре в Пхеньяне состоялся третий межкорейский саммит. По итогам переговоров Южная Корея и КНДР впервые договорились, в частности, о конкретных шагах в области денуклеаризации.

Представители международного сообщества ранее неоднократно заявляли, что санкции против Северной Кореи останутся в силе до тех пор, пока не будет осуществлен процесс денуклеаризации КНДР.