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Дальнее зарубежье 03.12.2018 11:45

Экс-генсек ООН Пан Ги Мун призвал Ким Чен Ына реализовать меры по денуклеаризации

Бывший генсек ООН, южнокореец Пан Ги Мун призвал лидера КНДР предпринять конкретные шаги для денуклеаризации страны и таким образом заработать доверие международного сообщества, сообщает в понедельник "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Бывший генсек ООН заявил агентству, что нынешнее время является подходящим для того, чтобы добиться денуклеаризации Корейского полуострова. По его мнению, мир не должен упустить эту возможность.

В сентябре в Пхеньяне состоялся третий межкорейский саммит. По итогам переговоров Южная Корея и КНДР впервые договорились, в частности, о конкретных шагах в области денуклеаризации.

Представители международного сообщества ранее неоднократно заявляли, что санкции против Северной Кореи останутся в силе до тех пор, пока не будет осуществлен процесс денуклеаризации КНДР.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КНДР, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]