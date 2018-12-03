Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9294 RUR   0.0255 GBR   2.171 TRY   0.328

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.45 +1.16 Brent 59.51 +0.75

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 10° 12° 5 Дек 13° 6 Дек 12°

Дальнее зарубежье 03.12.2018 12:07

Арабская коалиция разрешила раненым хуситам покинуть Йемен для лечения

Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией упростила выезд из Йемена для раненых повстанцев-хуситов в преддверии переговоров вокруг конфликта в Швеции, передает в понедельник межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

Телеканал отмечает, что речь идет о 50 хуситах, и такой шаг был сделан коалицией после соответствующего запроса спецпосланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса. Выезд раненых хуситов для прохождения лечения является ключевым требованием мятежников для того, чтобы они приняли участие на переговорах в Швеции.

На этой неделе в Швеции запланированы переговоры, нацеленные на запуск процесса мирного урегулирования в Йемене. Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш называл эти переговоры "очень важным моментом для Йемена".

Предыдущий раунд мирных переговоров по Йемену, который должен был пройти в Швейцарии в сентябре, окончился неудачей из-за нежелания хуситов участвовать в нем: тогда повстанцы заявили, что ООН не смогла бы гарантировать надлежащий уровень безопасности их представителям, а также возвращения делегации в Йемен после переговоров.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЙЕМЕН, КОАЛИЦИЯ, ХУСИТЫ, ВЫЕЗД


Похожие новости


Арабская коалиция возобновила бомбежки позиций хуситов в Адене

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]