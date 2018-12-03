Арабская коалиция разрешила раненым хуситам покинуть Йемен для лечения

Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией упростила выезд из Йемена для раненых повстанцев-хуситов в преддверии переговоров вокруг конфликта в Швеции, передает в понедельник межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

Телеканал отмечает, что речь идет о 50 хуситах, и такой шаг был сделан коалицией после соответствующего запроса спецпосланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса. Выезд раненых хуситов для прохождения лечения является ключевым требованием мятежников для того, чтобы они приняли участие на переговорах в Швеции.

На этой неделе в Швеции запланированы переговоры, нацеленные на запуск процесса мирного урегулирования в Йемене. Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш называл эти переговоры "очень важным моментом для Йемена".

Предыдущий раунд мирных переговоров по Йемену, который должен был пройти в Швейцарии в сентябре, окончился неудачей из-за нежелания хуситов участвовать в нем: тогда повстанцы заявили, что ООН не смогла бы гарантировать надлежащий уровень безопасности их представителям, а также возвращения делегации в Йемен после переговоров.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года.