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Карабахский конфликт 03.12.2018 11:02

Главы МИД Азербайджана и Армении обсудят карабахское урегулирование 5 декабря в Милане

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и и.о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретятся 5 декабря в Милане, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Встреча министров пройдет 5 декабря в Милане на полях сессии 25-й встречи Совета министров ОБСЕ в Милане», - отмечается в сообщении.

На встрече будет обсужден переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

Встреча пройдет при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов – Российская Федерация, Стефан Висконти – Франция и Эндрю Cхофер – США).

«Во встрече также будет участвовать и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, ВСТРЕЧА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]