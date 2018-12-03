Главы МИД Азербайджана и Армении обсудят карабахское урегулирование 5 декабря в Милане

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и и.о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретятся 5 декабря в Милане, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
«Встреча министров пройдет 5 декабря в Милане на полях сессии 25-й встречи Совета министров ОБСЕ в Милане», - отмечается в сообщении.
На встрече будет обсужден переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.
Встреча пройдет при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов – Российская Федерация, Стефан Висконти – Франция и Эндрю Cхофер – США).
«Во встрече также будет участвовать и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик», - подчеркивает МИД Азербайджана.
Ф.Исазаде
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