Главы МИД Азербайджана и Армении обсудят карабахское урегулирование 5 декабря в Милане

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и и.о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретятся 5 декабря в Милане, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Встреча министров пройдет 5 декабря в Милане на полях сессии 25-й встречи Совета министров ОБСЕ в Милане», - отмечается в сообщении.

На встрече будет обсужден переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

Встреча пройдет при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов – Российская Федерация, Стефан Висконти – Франция и Эндрю Cхофер – США).

«Во встрече также будет участвовать и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик», - подчеркивает МИД Азербайджана.

Ф.Исазаде