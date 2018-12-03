Буш-старший помог восстановлению независимости Литвы - Ландсбергис

Бывший глава Литовского государства Витаутас Ландсбергис считает, что позиция покойного президента США Джорджа Буша-старшего стала решающей при восстановлении и закреплении Литвой независимости.

"Поведение Д.Буша-старшего, как и американской администрации вообще было решающим. Если бы у нас не было этой поддержки, то неизвестно, чем бы закончилась убежденность советов в том, что мы навечно принадлежим империи. Мне (советский руководитель Михаил) Горбачев лично в глаза сказал: "Забудьте эту свою независимость, никто вас не поддерживает, а мы вам никогда не позволим", - рассказал В.Ландсбергис агентству BNS.

Скончавшийся 30 ноября Д.Буш-старший был президентом США с 1989 до 1993 года. В.Ландсбергис в 1990 года председательствовал на сессии Верховного Совета, принявшей Акт 11 марта, которым была восстановлена независимость Литвы.

По словам В.Ландсбергиса, тогда литовцам хотелось от США более твердой поддержки независимости, но Вашингтон сдерживали другие международные вопросы.

"Нас поддерживали. Не так, как нам хотелось бы, иногда мы и злились, что недостаточно поддерживают, но я сейчас очень хорошо понимаю и президента Д.Буша, на плечах которого была огромная мировая ответственность, отношения с Советским Союзом, и вопросы разоружения, международные конфликты, в том числе и война в Персидском заливе. Эта ответственность должна была его ограничивать. А мы отстаивали свою правду и дело своей свободы", - сказал В.Ландсбергис.