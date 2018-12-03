Буш-старший помог восстановлению независимости Литвы - Ландсбергис

Бывший глава Литовского государства Витаутас Ландсбергис считает, что позиция покойного президента США Джорджа Буша-старшего стала решающей при восстановлении и закреплении Литвой независимости.
"Поведение Д.Буша-старшего, как и американской администрации вообще было решающим. Если бы у нас не было этой поддержки, то неизвестно, чем бы закончилась убежденность советов в том, что мы навечно принадлежим империи. Мне (советский руководитель Михаил) Горбачев лично в глаза сказал: "Забудьте эту свою независимость, никто вас не поддерживает, а мы вам никогда не позволим", - рассказал В.Ландсбергис агентству BNS.
Скончавшийся 30 ноября Д.Буш-старший был президентом США с 1989 до 1993 года. В.Ландсбергис в 1990 года председательствовал на сессии Верховного Совета, принявшей Акт 11 марта, которым была восстановлена независимость Литвы.
По словам В.Ландсбергиса, тогда литовцам хотелось от США более твердой поддержки независимости, но Вашингтон сдерживали другие международные вопросы.
"Нас поддерживали. Не так, как нам хотелось бы, иногда мы и злились, что недостаточно поддерживают, но я сейчас очень хорошо понимаю и президента Д.Буша, на плечах которого была огромная мировая ответственность, отношения с Советским Союзом, и вопросы разоружения, международные конфликты, в том числе и война в Персидском заливе. Эта ответственность должна была его ограничивать. А мы отстаивали свою правду и дело своей свободы", - сказал В.Ландсбергис.
Главы МИД Азербайджана и Армении обсудят карабахское урегулирование 5 декабря в Милане
ОБСЕ проведет во вторник мониторинг в зоне карабахского конфликта
Французская MBDA Systems получила «добро» от Парижа на продажу Азербайджану систем ПВО
Минналогов Азербайджана не планирует полностью отказываться от применения упрощенного налога
Туркменистан планирует открыть Торговый дом в Азербайджане
Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в январе-октябре превысили $22 млн
ВБ увеличит сумму средств на защиту климата вдвое - до $200 млрд в 2021-2025 годах
Четыре человека погибли в ДТП в пригороде Баку – МВД
Иностранные туристы в Азербайджане в январе-октябре 2018г совершили операций посредством банковских карт на 1,1 млрд манатов
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Банк ВТБ (Азербайджан) снизил стоимость обслуживания премиальных карт
В Баку прошли педагогические чтения, посвященные 195-летию Ивана Аксакова
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»