Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9294 RUR   0.0255 GBR   2.171 TRY   0.328

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.45 +1.16 Brent 59.51 +0.75

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 10° 12° 5 Дек 13° 6 Дек 12°

Дальнее зарубежье 03.12.2018 12:24

Буш-старший помог восстановлению независимости Литвы - Ландсбергис

Бывший глава Литовского государства Витаутас Ландсбергис считает, что позиция покойного президента США Джорджа Буша-старшего стала решающей при восстановлении и закреплении Литвой независимости.

"Поведение Д.Буша-старшего, как и американской администрации вообще было решающим. Если бы у нас не было этой поддержки, то неизвестно, чем бы закончилась убежденность советов в том, что мы навечно принадлежим империи. Мне (советский руководитель Михаил) Горбачев лично в глаза сказал: "Забудьте эту свою независимость, никто вас не поддерживает, а мы вам никогда не позволим", - рассказал В.Ландсбергис агентству BNS.

Скончавшийся 30 ноября Д.Буш-старший был президентом США с 1989 до 1993 года. В.Ландсбергис в 1990 года председательствовал на сессии Верховного Совета, принявшей Акт 11 марта, которым была восстановлена независимость Литвы.

По словам В.Ландсбергиса, тогда литовцам хотелось от США более твердой поддержки независимости, но Вашингтон сдерживали другие международные вопросы.

"Нас поддерживали. Не так, как нам хотелось бы, иногда мы и злились, что недостаточно поддерживают, но я сейчас очень хорошо понимаю и президента Д.Буша, на плечах которого была огромная мировая ответственность, отношения с Советским Союзом, и вопросы разоружения, международные конфликты, в том числе и война в Персидском заливе. Эта ответственность должна была его ограничивать. А мы отстаивали свою правду и дело своей свободы", - сказал В.Ландсбергис.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИТВА, ЛАНДСБЕРГИС, БУШ, ГОРБАЧЕВ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]